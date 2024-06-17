Посадки генералов это конечно хорошо, но что будет делать Белоусов с закопанными в землю триллионами рублей Минобороны?

ВТ

Врам Тавризов

У нас есть куча надзорных ведомств Счетная палата, департаменты соответствующих министерств, агентств и тп, Мин экономики, финансов, Цетробанк, профильные органы наших партий, Дума, Сенат, Росфин мониторинг .... Может быть пора Мишустину или Путину дать поручение оценить хотябы в млн руб все нерациональные (расхищенные!) деньги государства запертоды 1991-2000 гг и 2001-2023 гг Отдельно??? Конечно, это стыдно, но народ хотел бы хотя бы Грубо знать, сколько денег ему недодали за эти годы Мало того, хорошо бы узнать общую сумму денег, которую удалось вернуть в госбюджет из этих уведённых у народа денег