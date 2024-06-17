Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • чвсатпкьл
    Зачем по нескольку десятков раз писать здесь на эту тему полностью копируя всю информацию из СМИ? Не надоело повторят...КОНЕЦ "САНАТОРИЮ"...
  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    "Россия приняла решение...", - кто, кроме сивкова (не очень компетентного, кстати, "воЭнного" блоХера) это ещё сообщи...Россия приняла ре...
  • Виктория Шилова (Патракеева)
    А вы уверены, что они свалены в ангаре? Я вот с уверенностью могу утверждать, что их спрятали в мавзолее Ленина. А по..."Они ещё были жив...

Посадки генералов это конечно хорошо, но что будет делать Белоусов с закопанными в землю триллионами рублей Минобороны?

Посадки генералов это конечно хорошо, но что будет делать Белоусов с закопанными в землю триллионами рублей Минобороны?

Интересная жизнь с Vera Star Не секрет, что новый министр обороны Андрей Рэмович Белоусов принял ведомство в крайне плачевном состоянии.

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Комментарии
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Александр Денисов
Стройными рядами, во главе с Шойгу, всех его &quot;лампасников&quot; в зиндан.
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3 час.
ВТ
Врам Тавризов
У нас есть куча надзорных ведомств Счетная палата, департаменты соответствующих министерств, агентств и тп, Мин экономики, финансов, Цетробанк, профильные органы наших партий, Дума, Сенат, Росфин мониторинг .... Может быть пора Мишустину или Путину дать поручение оценить хотябы в млн руб все нерациональные (расхищенные!) деньги государства запертоды 1991-2000 гг и 2001-2023 гг Отдельно??? Конечно, это стыдно, но народ хотел бы хотя бы Грубо знать, сколько денег ему недодали за эти годы Мало того, хорошо бы узнать общую сумму денег, которую удалось вернуть в госбюджет из этих уведённых у народа денег
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2 час.
valentina sergeeva
А что можно сделать с тем, чего уже нет?..
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1 час.

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