Интересная жизнь с Vera Star Не секрет, что новый министр обороны Андрей Рэмович Белоусов принял ведомство в крайне плачевном состоянии.
Посадки генералов это конечно хорошо, но что будет делать Белоусов с закопанными в землю триллионами рублей Минобороны?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Денисов
Стройными рядами, во главе с Шойгу, всех его "лампасников" в зиндан.
Ответить
3 час.
ВТ
Врам Тавризов
У нас есть куча надзорных ведомств Счетная палата, департаменты соответствующих министерств, агентств и тп, Мин экономики, финансов, Цетробанк, профильные органы наших партий, Дума, Сенат, Росфин мониторинг .... Может быть пора Мишустину или Путину дать поручение оценить хотябы в млн руб все нерациональные (расхищенные!) деньги государства запертоды 1991-2000 гг и 2001-2023 гг Отдельно??? Конечно, это стыдно, но народ хотел бы хотя бы Грубо знать, сколько денег ему недодали за эти годы Мало того, хорошо бы узнать общую сумму денег, которую удалось вернуть в госбюджет из этих уведённых у народа денег
Ответить
2 час.
valentina sergeeva
А что можно сделать с тем, чего уже нет?..
Ответить
1 час.
Свежие комментарии