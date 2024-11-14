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Православие и СВО

Православие и СВО

Настоятеля феодосийского храма Архистратига Михаила наградили медалью «За вклад в Победу». Отец Александр рассказал: «через СВО на жизнь я стал смотреть совершенно другими глазами, через СВО стал ценить жизнь».

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