Рэпера Navai задержали в Казахстане с запрещенными веществами: подробности и признание артиста

Служебная собака среагировала на иномарку музыканта, а его выступление в Астане срочно отменили. Рэпер Navai (Наваи Бакиров) Личная страница героя публикации в соцсетиРэпера Navai, он же Наваи Бакиров, задержали в Казахстане по подозрению в хранении запрещенных веществ.