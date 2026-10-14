Рэпера Navai задержали в Казахстане с запрещенными веществами: подробности и признание артиста

Служебная собака среагировала на иномарку музыканта, а его выступление в Астане срочно отменили. Рэпер Navai (Наваи Бакиров) Личная страница героя публикации в соцсетиРэпера Navai, он же Наваи Бакиров, задержали в Казахстане по подозрению в хранении запрещенных веществ.
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