Театр абсурда
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Театр абсурда

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Старейшины Абхазии выставили ультиматум: Новый поворот с выборами в республике

Старейшины Абхазии выставили ультиматум: Новый поворот с выборами в республике

Царьград Фото: коллаж Царьграда. В предвыборной кампании в Абхазии назревает напряжение: представители Совета старейшин заявляют о возможности применения оружия в случае нежелательного исхода голосования.

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