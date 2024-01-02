Теннисистка, недавно ставшая мамой, вернулась на корт

Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака победила Тамару Корпач в двух сетах на турнире в Брисбене. Наоми Осака, бывшая первая ракетка мира, недавно ставшая мамой, выиграла свой первый матч после возвращения на теннисный корт, победив Тамару Корпач в двух сетах на турнире в Брисбене.