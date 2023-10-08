Год после референдумов: что изменило появление новых регионов

С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей проходили референдумы по вопросу вхождения в состав России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии