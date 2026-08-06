Йемен: По меньшей мере 30 человек были убиты и еще неустановленное число получили ранения в результате предполагаемого нападения хуситов с помощью ракет и беспилотников, направленного против сил безопасности в провинциях Мариб и Хадрамаут, включая лагерь Аль-Тания, ранее сегодня.