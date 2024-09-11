40 тонн макулатуры отправили на переработку из Карелии

Очередную партию вторсырья, собранного в желтые контейнеры, КЭО отправил на переработку. В августе и начале сентября 40 тонн 125 килограмм макулатуры отправились на завод переработчикам, где из нее изготовят упаковочный картон, подложки для яиц, туалетную бумагу и крафт пакеты.