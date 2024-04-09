Предупреждение перед Олимпийскими играми: Воды Сены в ужасающем состоянии 

Почти за сто дней до Олимпийских игр в Париже неправительственная организация Surfrider Foundation, проводившая 6-месячную кампанию по отбору проб воды в Сене, в понедельник предупредила о "тревожном" состоянии качества воды реки, где будут проводиться несколько олимпийских соревнований.