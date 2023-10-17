Море крови и великая агрессия: звезда «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахмеджанова предсказывает конфликт в Израиле Ирэн ОрлонскаяКонфликт в Израиле продолжает нарастать, вызывая все большую тревогу в международном сообществе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии