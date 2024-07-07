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Царьград

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Мигранты надругались над детьми в Москве 39 раз

Мигранты надругались над детьми в Москве 39 раз

103 преступления совершили мигранты в отношении юных москвичей. При этом 39 раз "незаменимые специалисты" надругались над детьми в столице.

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