Бритни Спирс объяснила, почему часто фотографируется голой

Ранее откровенные кадры стали причиной конфликта 41-летней певицы с сыновьями от экс-супруга Кевина ФедерлайнаПевица Бритни Спирс в своей новой книге мемуаров «Женщина во мне» объяснила, почему часто фотографируется голой для своего микроблога.
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