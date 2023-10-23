Бритни Спирс объяснила, почему часто фотографируется голой

Ранее откровенные кадры стали причиной конфликта 41-летней певицы с сыновьями от экс-супруга Кевина ФедерлайнаПевица Бритни Спирс в своей новой книге мемуаров «Женщина во мне» объяснила, почему часто фотографируется голой для своего микроблога.