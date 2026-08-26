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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Каменский о перспективах «Динамо» Минск: «Тяжело улучшить нынешний результат, но если ребята выполнят требования Брылина – успех будет»

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский поделился мнением о перспективах минского « Динамо » при новом главном тренере Сергее Брылине .

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