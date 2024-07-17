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Русская весна

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Самолёт ВВС Британии летал над ДНР, Запорожьем и Харьковом — Flightradar (КАРТА)

Самолёт ВВС Британии летал над ДНР, Запорожьем и Харьковом — Flightradar (КАРТА)

Согласно данным сервиса Flightradar, вечером 16 июля над Донбассом и Украиной появился учебно-пилотажный самолёт британских ВВС Grob Prefect T1.

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Комментарии
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ВA
Владимир ATLBY
Ну так и что помешало его сбить? Над той территорией может летать либо наш самолёт, либо вражина! Почему вражина не сдох???
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10 час.
E
Ed
Очередная загадка, если это не проверка на гарантированное выполнение очередного договорняка-угона
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6 час.

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