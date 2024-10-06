Президент Киргизии посетит Россию в рамках участия в саммите глав СНГ

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Президент Киргизии Садыр Жапаров посетит Россию 7–8 октября, где примет участие в заседании Совета глав стран-членов СНГ в Москве, сообщил заведующий отделом внешней политики администрации киргизского лидера Муратбек Азымбакиев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии