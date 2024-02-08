Юрий Кот Коллеги из США прислали мне ссылку на якобы уже вылоленную стенограмму известного события года.
В США уже выложили стенограмму якобы того самого интервью Путина Такеру Карлсону
Комментарии
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Vlad
Танкеру за эту поездку еще влетит! Не сомневаюсь!
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9 час.
АС
Александр Сысоев
Кто не рискует, тот шампанское не пьет. Карлсон привык к шампанскому. После этого интервью он станет самым популярным политических обозревателей не только в США, но во всем мире. Игра стоит свеч!
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7 час.
Олег Самойлов
Если только не пришьют ему статейку об изнасиловании юной лошади лет так много назад, ибо сейчас это весьма модно и вполне проходит по ИХ законам! Вы это не исключаете?
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7 час.
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