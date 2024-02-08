В США уже выложили стенограмму якобы того самого интервью Путина Такеру Карлсону

Vlad Танкеру за эту поездку еще влетит! Не сомневаюсь!

АС Александр Сысоев Кто не рискует, тот шампанское не пьет. Карлсон привык к шампанскому. После этого интервью он станет самым популярным политических обозревателей не только в США, но во всем мире. Игра стоит свеч!