Это мощность двигателя, период владения и стоимость автомобиля

Размер транспортного налога зависит от мощности двигателя, срока владения автомобилем и его стоимости, рассказал Владимир Кузнецов, заместитель председателя Ассоциации адвокатов по регистрации, ликвидации, несостоятельности и законным представителям, заместитель директора Федерального медиационного центра Владимир Кузнецов .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии