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Соловьев: Высадка космонавта на Луну запланирована на 2031…2040 год

Пилотируемая экспедиция и высадка космонавтов на Луне запланирована на 2031…2040 год. Об этом заявил генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Владимир Соловьёв, пишет РИА Новости.

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