Соловьев: Высадка космонавта на Луну запланирована на 2031…2040 год

Пилотируемая экспедиция и высадка космонавтов на Луне запланирована на 2031…2040 год. Об этом заявил генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Владимир Соловьёв, пишет РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии