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Позитивное IPO Porsche

Позитивное IPO Porsche

IPO Porsche получило редкий оптимистичный прогноз от аналитиков Jefferies. Такое бывает редко. Стоит ли оно того, и все ли с ними согласны? Предупреждающий знак о высоком напряжении на электромобиле Porsche Taycan у дилерского центра в Дортмунде.

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