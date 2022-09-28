Позитивное IPO Porsche

IPO Porsche получило редкий оптимистичный прогноз от аналитиков Jefferies. Такое бывает редко. Стоит ли оно того, и все ли с ними согласны? Предупреждающий знак о высоком напряжении на электромобиле Porsche Taycan у дилерского центра в Дортмунде.