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Царьград

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Мирные переговоры по Украине: США собираются определить готовность Киева идти на уступки

Мирные переговоры по Украине: США собираются определить готовность Киева идти на уступки

В Саудовской Аравии собираются выяснить, к каким уступкам готов Киев.Уже завтра – 11 марта – в Саудовской Аравии пройдут очередные переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта.

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