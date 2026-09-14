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Reform UK accuses government of stifling legitimate political opposition

Britain's Labour government was accused of attempting to back-date lectoral law to force rival Reform UK to hand back a record $97.

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