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Юный геймер из Балакова попал в реанимацию из-за энергетиков

Юный геймер из Балакова попал в реанимацию из-за энергетиков

БАЛАКОВО, 16 сентября, ФедералПресс. Восемнадцатилетний житель Балакова попал в реанимацию с острой почечной недостаточностью из-за энергетиков, сообщается на странице Балаковской городской клинической больницы в соцсетях.

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