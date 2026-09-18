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Русская весна

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ФСБ предотвратила атаку на Северном Кавказе (ВИДЕО)

ФСБ предотвратила атаку на Северном Кавказе (ВИДЕО)

ФСБ предотвратила диверсию на газопроводе в Кабардино-Балкарии. По данным спецслужбы, задержан гражданин России — уроженец Черниговской области УССР, который готовил диверсию по заданию украинских спецслужб.

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