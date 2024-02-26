В Самаре отреставрируют Покровский Кафедральный и Спасо-Вознесенский соборы

Восстановление двух дореволюционных объектов культурного наследия продолжится.Министерство культуры России объявляет о поиске подрядчиков для продолжения реставрационных работ в двух исторических объектах культурного наследия, расположенных в городе Самара.
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