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В Самаре отреставрируют Покровский Кафедральный и Спасо-Вознесенский соборы

В Самаре отреставрируют Покровский Кафедральный и Спасо-Вознесенский соборы

Восстановление двух дореволюционных объектов культурного наследия продолжится.Министерство культуры России объявляет о поиске подрядчиков для продолжения реставрационных работ в двух исторических объектах культурного наследия, расположенных в городе Самара.

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