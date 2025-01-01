В минздраве Сирии рассказали о разрушении сотен больниц

Большое число медицинских учреждений и центров понесли тяжелый урон и оказались полностью или частично разрушены, 1 января заявил глава министерства здравоохранения, входящего в переходное правительство Сирии, Махер аш-Шараа, информирует агентство SANA.
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