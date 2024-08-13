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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Для Black Myth: Wukong вышла бенчмарк-демонстрация на ПК Разработчик Game Science выпусти...

Для Black Myth: Wukong вышла бенчмарк-демонстрация на ПК Разработчик Game Science выпусти...

Для Black Myth: Wukong вышла бенчмарк-демонстрация на ПКРазработчик Game Science выпустил приложение для бенчмаркинга в Steam, которое позволит заинтересованным игрокам не только ознакомиться с визуальной демонстрацией предстоящей экшен-RPG, вдохновленной Путешествием на Запад, но и получить общее представление о том, как игра будет… источник#Science.

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