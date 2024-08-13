Для Black Myth: Wukong вышла бенчмарк-демонстрация на ПК Разработчик Game Science выпусти...

Для Black Myth: Wukong вышла бенчмарк-демонстрация на ПКРазработчик Game Science выпустил приложение для бенчмаркинга в Steam, которое позволит заинтересованным игрокам не только ознакомиться с визуальной демонстрацией предстоящей экшен-RPG, вдохновленной Путешествием на Запад, но и получить общее представление о том, как игра будет… источник#Science.