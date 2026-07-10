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«Клипперс» подписали Бабу Миллера (36-й номер драфта) на 4 года и 9,6 млн долларов

Как сообщает инсайдер Майкл Скотто, « Клипперс » заключили 4-летний контракт на 9,61 млн долларов с форвардом Бабой Миллером (22 года, 211 см).

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