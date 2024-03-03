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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Владимир Черноморский
    Даешь бензин по 200, это же зло, с ним надо бороться, зачем тогда говорить слова президенту страны, надо улучшить бла...Дешёвый бензин — ...
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    Только жёсткий отпор и тотальная депортация зверья.Избивают одноклас...

Избивают одноклассников и угрожают резать головы: дети мигрантов не хотят интегрироваться в российское общество

Избивают одноклассников и угрожают резать головы: дети мигрантов не хотят интегрироваться в российское общество

Избивают одноклассников и угрожают резать головы: дети мигрантов не хотят интегрироваться в российское общество Проблема интеграции детей-мигрантов, которых в российских школах благодаря миграционной политике Москвы с каждым годом становится все больше, проявляется достаточно остро.

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Комментарии
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саша дмитренко
ВОТ  ДО  ЧЕГО  ДОВОДИТ  ПООЩРЕНИЕ  РЕЛИГИОЗНОГО  ДУРМАНА!!!!
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30 мин.
ПГ
Павел Громаков
Только жёсткий отпор и тотальная депортация зверья.
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24 мин.
Рудольф Рагозин
мигранты-дойная корова для некоторых чиновников. с них нужно начинать. И хороший штраф работодателю, который пригласил мигранта и не объяснил ему правила поведения
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18 мин.

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