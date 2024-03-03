Избивают одноклассников и угрожают резать головы: дети мигрантов не хотят интегрироваться в российское общество

ВОТ ДО ЧЕГО ДОВОДИТ ПООЩРЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО ДУРМАНА!!!!

Рудольф Рагозин

мигранты-дойная корова для некоторых чиновников. с них нужно начинать. И хороший штраф работодателю, который пригласил мигранта и не объяснил ему правила поведения