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Reuters: Путин потребовал письменный отказ Запада от расширения НАТО

Reuters: Путин потребовал письменный отказ Запада от расширения НАТО

Путин хочет от НАТО письменного обещания о нерасширении на восток, сообщает Reuters со ссылкой на некие "источники".

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Комментарии
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вм
вениамин мельников
письменный отказ это не гарантия
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