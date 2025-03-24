Синоптик Александр Шувалов предсказал калужанам погоду на стартовавшей рабочей н

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предсказал погоду в Калужской области на этой рабочей неделеГлава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предсказал погоду в Калужской области на этой рабочей неделе.
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