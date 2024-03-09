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Бузова кусает локти: Краймбрери впервые появилась на публике с Давой и подтвердила роман

Бузова кусает локти: Краймбрери впервые появилась на публике с Давой и подтвердила роман

Певица Мари Краймбрери на своем концерте в Минске порадовала поклонников хорошими новостями. Перед исполнением песни «Случилась осень» девушка поделилась, что посвятила ее своему нынешнему молодому человеку — блогеру Давиду Манукяну.

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