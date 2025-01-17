Соглашение Израиль-ХАМАС: Что произойдёт на первом этапе

Первый этап подписанного 16 января в Дохе между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа предполагает освобождение 33 израильских пленников в обмен на 2000 палестинских заключенных.
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