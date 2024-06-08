МО РФ: ВСУ потеряли более 145 человек в районах Макаровки и Урожайного

Начальник пресс-центра группировки "Восток" ВС РФ Александр Гордеев заявил, что российские подразделения улучшили положение по переднему краю и поразили ряд опорных пунктов Вооруженных сил Украины за минувшие сутки.
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