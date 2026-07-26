Трагедия Макбета - один из самых графичных фильмов 2022 Когда я увидел анонс новой экранизации знаменитой пьесы Уильяма Шекспира, первой мыслью было - зачем? Это произведение экранизировали множество раз и (на моей памяти) крайняя попытка посмотреть на историю была в 2015 году.