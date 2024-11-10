Успешное проведение саммита БРИКС в Казани продемонстрировало, что изоляция России провалилась. Об этом по-русски заявил министр иностранных дел, франкофонии и по делам конголезцев за рубежом Республики Конго Жан-Клод Гакосо в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях первой министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка.