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«Попробует в третий раз»: как в России отреагировали на поражение Яна Непомнящего в матче за мировую шахматную корону

«Попробует в третий раз»: как в России отреагировали на поражение Яна Непомнящего в матче за мировую шахматную корону

Ян Непомнящий должен войти в историю и стать единственным гроссмейстером, который трижды выиграл турнир претендентов, после чего ещё раз побороться за мировую шахматную корону.

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