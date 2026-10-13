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Иркутск Сегодня

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Больше 1000 многоквартирных домов обновили в Иркутской области с начала года

В Иркутской области с начала 2026 года отремонтировали 1 088 многоквартирных домов. Об этом 13 октября сообщили в правительстве.

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