Банки ЕС заработали на арестованных российских ЗВР, но с Украиной не поделились 

Европейские банки зарабатывают на конфискованных российских ЗВР, но не делятся с Украиной Об этом в интервью ютуб-каналу «Укрлайф» заявил беглый либеральный экономист Владислав Иноземцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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