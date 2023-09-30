Банки ЕС заработали на арестованных российских ЗВР, но с Украиной не поделились 

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Комментарии
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Лев Добрый
Будь моя воля, расплавил бы кусок золота и залил бы в глотку наби-улли-ной!👍👈👍
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