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«Бешеные бабки отдали за Гарсию и Угальде. С Ливаем «Спартак» либо развели, либо они сами разводят. Можно было за эти деньги взять 5 русских, которые бы головы всем отрывали». Первак о форвардах

Бывший генеральный директор « Спартака » Юрий Первак отреагировал на информацию о том, что Манфред Угальде и Ливай Гарсия могут уйти из московского клуба в случае подписания Мирлинда Даку.

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