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Теплая атмосфера: как прошел предновогодний саммит лидеров стран СНГ в Петербурге

Теплая атмосфера: как прошел предновогодний саммит лидеров стран СНГ в Петербурге

Кстати, в Петербурге и сейчас тепло. Возможно, отчасти из-за визита лидеров стран СНГ. Вчера прошел неформальный саммит, и Владимир Путин решил устроить своим гостям экскурсию по местам, где когда-то принимались великие решения — в Петергофе.

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