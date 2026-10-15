Фигуристка, недавно в очередной раз прошедшая в Госдуму, высказалась по болезненной для жителей страны теме – заявила что она, «как нормальный человек» сталкивается с теми же повышениями тарифов, но у неё ярости никакой, в отличие от тех, кого, по её мнению, «накручивают».
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зажралась медалистка
Вот мне интересно, сколько людей из простого народа проголосовало за Роднину? Ведь она давно уже сидит у всех в печенках. Сколько раз люди просили убрать её из Думы, так как толку от неё нет не никакого.
Накручивают нас, да? А у меня вопрос - тарифы на услуги ЖКХ растут, а качество их услуг? Успевает за ростом тарифов? Могу я задать такой вопрос или "нагнетаю ситуацию"?