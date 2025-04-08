Наказание поощрением: как мировая тарифная война может повлиять на Россию. Комментарий Семена Новопрудского

Хотя формально Россия не входит в число государств, против которых США ввели импортные пошлины, мировая торговая война, которую затеяла администрация Трампа, может иметь для российской экономики более серьезные последствия, чем любые прежние санкции, считает колумнист Даже трудно вспомнить, когда в последний раз абсолютно главной темой во всей мировой новостной повестке была не политика, войны или пандемия, а экономика.