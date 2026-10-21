Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии мемориальной доски Усману Зиганшину, который возглавлял Министерство сельского хозяйства ТАССР с 1971 по 1983 год.
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