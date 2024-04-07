Бастрыкин требует отчета о расследовании дела о коммунальных проблемах Борзи

Глава СК России поставил на контроль уголовное дело, связанное с перебоями отопления в Борзе.Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин хочет узнать, что именно удалось сделать забайкальским коллегам для расследования уголовного дела о коммунальных проблемах в Борзе.
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