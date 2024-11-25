Депутат Дюков: смог стал причиной массового бесплодия в Красноярском крае

Ингерман Ланская детонька, запомни: для рождения ребёнка мало что-то куда-то воткнуть, надо что б из пистона вылезло чьл-то животворящее.... учи букварь, дитятко!!!

Ли Людмила ивановна Ты, животное безмозглое. Заткни свой спермоприёмник и отползай на свою любимую трассу. Там дальнобои по тебе соскучились.