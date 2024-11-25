Красноярский край столкнулся с угрозой роста бесплодия среди населения. По мнению депутата местного городского совета Вячеслава Дюкова, такая ситуация обусловлена в первую очередь экологическими проблемами, сообщил Ura.
Депутат Дюков: смог стал причиной массового бесплодия в Красноярском крае
Комментарии
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Ингерман Ланская
детонька, запомни: для рождения ребёнка мало что-то куда-то воткнуть, надо что б из пистона вылезло чьл-то животворящее.... учи букварь, дитятко!!!
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7 час.
Ли
Людмила ивановна
Ты, животное безмозглое. Заткни свой спермоприёмник и отползай на свою любимую трассу. Там дальнобои по тебе соскучились.
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6 час.
Ингерман Ланская
дааа, сопливые выродки совдеповского отродья выявляются на раз... быдло-мамашки выблёвывают быдло-существ... это пока сложно пресечь.... ползай , выродок... пока..
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3 час.
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