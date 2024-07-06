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Энциклопедия Техники

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Группа исследователей Google опубликовала исследование, в котором рассказывается о том, как искусственный интеллект разрушает интернет, распространяя ложную информацию, что выглядит почти иронично, учитывая участие компании в развитии этой технологии

Группа исследователей Google опубликовала исследование, в котором рассказывается о том, как искусственный интеллект разрушает интернет, распространяя ложную информацию, что выглядит почти иронично, учитывая участие компании в развитии этой технологии

﻿﻿Команда исследователей Google опубликовала исследование, в котором показано, как искусственный интеллект может разрушить Интернет, распространяя дезинформацию, что почти иронично, учитывая, что компания участвовала в разработке технологии.

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