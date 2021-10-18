Власти Японии заявили о стремлении заключить мирный договор с Россией

Правительство Японии желает не затягивать вопрос заключения мирного договора с Россией, заявил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.
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