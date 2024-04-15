В НБА определились все пары плей-офф и плей-ин

Турнир плей-ин пройдет с 16 по 19 апреля. Плей-офф стартует 20 апреля. Западная конференция Плей-ин «Новый Орлеан» (7-е место) – «Лейкерс» (8) «Сакраменто» (9) – «Голден Стэйт» (10) Первый раунд «Оклахома» (1) – команда плей-ин «Денвер» (2) – команда плей-ин «Миннесота» (3) – «Финикс» (6) «Клипперс» (4) – «Даллас» (5) Восточная конференция Плей-ин «Филадельфия» (7-е место) – «Майами» (8) «Чикаго» (9) – «Атланта» (10) Первый раунд «Бостон» (1) – команда плей-ин «Нью-Йорк» (2) – команда плей-ин «Милуоки» (3) – «Индиана» (6) «Кливленд» (4) – «Орландо» (5).
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