Кадры объективного контролля прилёта двух дронов-камикадзе «Герань-2» по территории Николаевской ТЭС прошлой ночью.
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Кадры объективного контролля прилёта двух дронов-камикадзе «Герань-2» по территории Николаевской ТЭС прошлой ночью.
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