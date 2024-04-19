Западные банки отказываются выдавать россиянам справки о хранении ценных бумаг

Несколько банков Швейцарии, Великобритании, ЕС и США отказались предоставлять российским клиентам информацию о статусе их собственных ценных бумаг, пишут «Ведомости» со ссылкой на собеседника в российском брокере, представителей мультисемейного офиса ITSWM и швейцарского юридического бюро LEOLEX.
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